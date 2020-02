Zwei Verletzte bei Autounfall in Kirchbichl: Alkotest positiv

Kirchbichl – Zwei Verletzte forderte am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der Anzensteinstraße in Kirchbichl: Eine 45-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Kirchbichl, eine 41-Jährige war in Richtung Bad Häring unterwegs. Die Fahrzeuge prallten aus unbekannter Ursache frontal zusammen. Die 41-Jährige wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.