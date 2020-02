Chaos um Auszählung in Iowa: Weiteres Ergebnis bestätigt Führung Buttigiegs

Des Moines – Pete Buttigieg behauptet bei der ersten Vorwahl der US-Demokraten in Iowa nach bisherigen Zahlen knapp seine Führung. Nach Auszählung in fast drei Vierteln der Stimmbezirke liegt der frühere Bürgermeister von South Bend im Bundesstaat Indiana vor den Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren.

Der lange als Favorit für den Posten des Präsidentschaftsbewerbers gehandelte Joe Biden landet demnach auf dem vierten Platz. 71 Prozent der Stimmbezirke hätten bisher ihr Ergebnis gemeldet, teilten die Demokraten des US-Bundesstaates Iowa in der Nacht auf Mittwoch mit. Die Abstimmung hatte bereits am Montag stattgefunden. Doch wegen erheblicher technischer Probleme verzögert sich die Bekanntgabe des Ergebnisses.

Bernie Sanders trat in New Hampshire auf die Bühne und gab seine Replik auf Trumps State of the Union Ansprache.

Die nächste Vorwahl der Demokraten findet am 11. Februar in New Hampshire statt. Der wichtigste Termin danach ist der "Super Tuesday" am 3. März, wenn gleich 15 Bundesstaaten abstimmen. Dort wird eine Vorentscheidung darüber erwartet, wer für die Demokraten gegen Amtsinhaber Donald Trump bei der Präsidentenwahl am 3. November antritt. (APA/dpa/Reuters)