Zu spät gebremst: Autofahrer schob in Ebbs Autos ineinander

Ebbs – Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen spielte sich am Dienstag gegen 17.50 Uhr auf der Wildbichler Straße (B 175) in Ebbs ab: Dort wollte ein 32-jähriger Bosnier in eine Seitenstraße einbiegen und bremste dazu sein Fahrzeug ab. Ein nachkommender 28-Jähriger bremste ebenfalls ab.

Die Lenker dieser beiden Autos wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und mussten mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert werden. Der Lenker des dritten PKW blieb unverletzt. An zwei Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden, am dritten (vordersten) PKW entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Unfallstelle war wegen des Unfalles für eineinhalb Stunden nur wechselweise befahrbar. (TT.com)