Frau von Lesothos Regierungschef soll dessen Ex-Gattin ermordet haben

Maseru – Im südafrikanischen Lesotho hat die Polizei die Frau von Ministerpräsident Thomas Thabane des Mordes an dessen Ex-Gattin beschuldigt. Neben Maesaiah Thabane seien noch acht weitere Verdächtige in Lesotho und Südafrika formell der Tat beschuldigt worden, sagte Vize-Polizeichef Paseka Mokete am Dienstag. Die Ermittlungen seien damit "zufriedenstellend abgeschlossen".