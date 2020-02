US-Kaufhauskette Macy's schließt 250 Filialen

New York – Die traditionsreiche Kaufhauskette Macy's kündigt einen radikalen Sanierungsplan an. Über die kommenden drei Jahren würden 250 Läden geschlossen und 2000 Mitarbeiter entlassen werden. "Wir werden unsere Ressourcen auf die gesunden Teile unseres Geschäfts konzentrieren und neue Einnahmequellen erkunden", sagte Vorstandschef Jeff Gennette am Mittwoch.