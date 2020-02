Leiche von 40-jährigem Norweger nach Sucheinsatz in Fügen geborgen

Fügen – Tragisches Ende eines Pub-Besuchs im Zillertal für einen 40-jährigen Urlauber aus Norwegen: Der Mann stürzte in den Dorfbach in Fügen und starb.

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei von zwei Kollegen des Mannes alarmiert: Die Norweger gaben an, dass sie ihren Kollegen seit dem Vortag gegen 18 Uhr nicht mehr gesehen hätten. Gegen 22.45 Uhr hätten sie noch einmal telefonisch Kontakt zu ihm gehabt, wobei er sich zu diesem Zeitpunkt in einem Pub in Fügen aufgehalten habe. Danach konnten die beiden Urlauber den 40-Jährigen nicht mehr erreichen.