Von wegen Sand im Getriebe: Heinz Kinigadner zum 60er im TT-Gespräch

Stichwort Unfall – die Querschnittslähmung Ihres Sohnes führte zur Gründung der „Wings for Life“-Stiftung. Zusammen mit Red-Bull-Boss Didi Mateschitz haben Sie sich der Rückenmarksforschung verschrieben. Das ist 16 Jahre her. Hätten Sie sich jemals gedacht, dass es ein so harter und langer Kampf gegen die Querschnittslähmung ist?

Kinigadner: Ich sehe die moderne Technik als feinen Vorteil, weil ich nicht mehr so oft den Hintern von der gemütlichen Couch heben muss und mit wenigen Knopfdrücken alles habe. Natürlich hat alles seine Vor- und Nachteile. Was die Rallye Dakar betrifft, wünschen wir uns alle mehr ein „back to the roots“, und daran arbeiten wir. Ginge es nach mir, würde ich die Fahrer ohne Mechaniker an den Start schicken. Auf der anderen Seite steigert das die Unfallgefahr durch Übermüdung. Es ist alles nicht so einfach. Was ich mir generell von den Jungen mehr wünschen würde, wäre, dass sie die Piloten nicht wegen ihrer Instagram-Präsenz, sondern mehr wegen Leistung bewundern.