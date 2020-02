Influencer scherzte über Coronavirus-Infektion: Flugzeug drehte um

Toronto – Diesen „Scherz" würde James Potok wohl lieber zurücknehmen. Der 28-Jährige stand während eines Fluges von Kanada nach Jamaika von seinem Platz auf und sagte: „Dürfte ich Ihre Aufmerksamkeit haben? Ich komme gerade aus der Provinz Hunan zurück, dem Epizentrum des Coronavirus. Es geht mir nicht gut. Danke!" Dabei filmte der Mann sich – das Video sollte später viral gehen, so offenbar der Plan. Dabei hatte der Influencer noch zusätzlich die Orte verwechselt. Das Virus brach in Wuhan in der Provinz Hubei aus, nicht in Hunan.