KFC schleuste Schleichwerbung auf Spotify Premium ein

Neben den Werbebildern hat Memac Ogilvy auch Songtitel und Biografien von Künstlern verändert, um auf KFC aufmerksam zu machen. Die Titel einer Playlist zeigten beispielsweise die Worte „Discover, New, Kentucky, Burger, Come and Visit, KFC, Get It, Before It‘s Too Late“ („Entdecke den neuen Kentucky Burger, komm und besuche KFC, bevor es zu spät ist“).