Überraschungskandidat holt auf: "Mayor Pete" verdrängte Favoriten in Iowa

Washington – "Mayor Pete" Buttigieg hat sich im US-Vorwahlkampf der Demokraten langsam aber sicher nach vorne gekämpft. Der ursprünglich als unerfahrener Außenseiterkandidat gehandelte Lokalpolitiker aus der Kleinstadt South Bend (US-Staat Indiana) könnte im Wahlkampf um das höchste US-Amt weiter für Überraschungen sorgen.

Teilresultate nach der chaotischen ersten Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen in Iowa sehen den aufstrebenden Ex-Bürgermeister von South Bend vorne. Nun wird mit Spannung erwartet, ob sich die vorläufigen Ergebnisse bestätigen. Buttigieg sprach am Dienstag von einem "erstaunlichen Sieg" – ganz gleich, was als nächstes passiere.

Homosexuell, Katholik und Ex-Soldat in Afghanistan-Einsatz

Buttigieg, bekennend homosexuell, aber auch gläubiger Katholik, bringt unbestritten frischen Wind in die Kandidatenliste der Demokraten. Der Sohn eines maltesischen Einwanderers ist mit 38 Jahren der jüngste Bewerber im Kandidatenfeld und damit knapp halb so alt wie Ex-Vizepräsident Joe Biden, der in den bundesweiten Polls führt. Buttigieg präsentiert sich auch als der Kandidat der jungen Bevölkerung. Doch ausgerechnet die jungen Wähler halten den Marineveteran aus dem Mittleren Westen für zu wenig linksliberal. Bei einem Sieg wäre Mayor Pete der jüngste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Der "Hoosier", wie sich die Einwohner des Flyover-Staates Indiana selber bezeichnen, hat einen Vorzeige-Lebenslauf. Er studierte an den Universitäten Harvard und Oxford. Danach arbeitete Buttigieg als Unternehmensberater bei McKinsey, bevor er in die Politik wechselte. Er war bei der Navy und legte 2014 für einen siebenmonatigen Einsatz in Afghanistan eine Pause bei seinem Bürgermeisterjob ein, wurde 2015 erneut in das Amt gewählt. Zudem hat er bereits seine Memoiren geschrieben, spielt Klavier und Gitarre und spricht neben Englisch sieben weitere Sprachen - darunter Maltesisch, weil sein Vater aus Malta stammt.

Politikerfahrung über die Grenzen der Kleinstadt South Bend hinaus hat Buttigieg jedoch nicht. Bei den bisherigen TV-Debatten wurde Buttigieg seine politische Unerfahrenheit oft zur Last gelegt. Er setzt dem seine Vision für ein geeintes Amerika entgegen – wie bei der über soziale Netzwerke verbreiteten Antwort auf Trumps Rede zur Lage an die Nation.

Zielklientel des Aufsteigers sind progressive, weiße aber auch wohlhabende Amerikaner mittleren Alters. Buttigiegs Unterstützer gehören mehrheitlich der "Boomer"-Generation an: Sie sind, den Daten zufolge, zum größten Teil zwischen 45 und 64 Jahre alt. In allen aktuellen Umfragen hat er zudem überproportional viele Gutverdiener mit Jahreseinkommen von über 100.000 Dollar (90.514 Euro) pro Jahr hinter sich.

Wie man Buttigieg ausspricht Selbst US-Amerikaner tun sich mit dem Nachnamen des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Pete Buttigieg schwer. Dieser klingt ungefähr wie Bu-ti-dschidsch – und auch wieder nicht. Anders als das deutsche "u", liegt der erste Vokal irgendwo zwischen "o" und "u", wie eine Sprachlehrerin in einem Youtube-Video erklärt. Auch der Demokrat selbst wiederholt immer wieder langsam und geduldig seinen Namen für TV-Moderatoren und Journalisten. In seinem Twitter-Profil gibt der 38 Jahre alte Ex-Bürgermeister ihn hilfreich gleich in einer improvisierten Lautschrift an: "Boot-Edge-Edge". Diese Lautschrift ist inzwischen zu einem Slogan seiner Kampagne geworden. Auf der Wahlkampfwebseite kann man sogar Fan-Artikel und Sticker mit der Aufschrift "BOOT EDGE EDGE" kaufen. Die englischen Wörter für "Schuh" und "Kante" sollen es US-Amerikanern leichter machen, den fremd klingenden Namen auszusprechen, den Buttigieg von seinem maltesischen Vater erbte. Trotzdem ist der Ex-Bürgermeister von South Bend im Bundesstaat Indiana für viele der Einfachheit halber nur "Mayor Pete", also "Bürgermeister Pete". Bei einer Umfrage für die TV-Sendung "Jimmy Kimmel Live" aus dem vergangenen Jahr konnten nur wenige der Befragten den Namen Buttigieg richtig aussprechen. Vielleicht wird das bald anders, wenn sich der Afghanistan-Veteran weiter vorn im Bewerberfeld der Demokraten halten kann. Sollte der Mann mit dem schwierigen Nachnamen am Ende gar siegen, hat TV-Moderator Kimmel schon einen Vorschlag: Die USA bekämen dann wohl den ersten "Präsidenten Pete".

In Südstaaten hinkt Buttigieg hinterher

Der Iowa-Caucus gilt als richtungsweisend und wird Buttigieg weiter unterstützen. In den anderen US-Staaten, vor allem im Süden, sieht es jedoch ganz anders aus. Denn bei afroamerikanischen oder hispanischen Wählern hat der Aufsteiger nahezu keinen Rückhalt und auch keine prominenten Unterstützer.

Die Finanzstrategie von Buttigieg ist für einen Lokalpolitiker ohne Erfahrung in der US-Bundespolitik höchst erfolgreich. Er hat ein prall gefülltes Kampagnenbudget. Laut der US-Wahlkommission FEC hat Buttigieg im vergangenen Jahr (bis Ende September) 51,5 Mio. Dollar von Spendern eingesammelt. Nur Senator Bernie Sanders aus Vermont (74,5 Mio.) und Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts (60,3 Mio.) sind bei den Demokraten derzeit finanzkräftiger.

Auf die Finger schauen ließ sich Buttigieg bei Finanzfragen jedoch nicht gerne, was für Kritik sorgte. So waren bei seinen Fundraising-Events Journalisten unerwünscht. Vor allem Senatorin Warren nahm deswegen den Außenseiter medial unter Beschuss. Sie wünschte sich zudem eine Veröffentlichung der finanzkräftigen Großspender seiner Kampagne. Auch wegen seiner Vergangenheit bei McKinsey war Buttigieg vermehrt kritisiert worden. Dann lenkte er ein und veröffentlichte eine Großspenderliste und öffnete auch seine Fundraiser für Journalisten.

📽 Video | Pete Buttigieg offenbar in Iowa vorn

Mit moderat-progressivem Kurs ins Weiße Haus?

Die Positionen des Lokalpolitikers im Wahlkampf um das höchste US-Amt sind moderat progressiv. Beim Thema Nummer 1 im Wahlkampf, der Gesundheitsvorsorge, geht Buttigieg ein Stück weit von den Radikalentwürfen Warrens und Sanders' ab. Amerikaner können sich seinem Entwurf zufolge ("Medicare-for-all-who-want-it") entscheiden, ob sie einer staatlichen Pflichtversicherung beitreten wollen oder weiter auf teure Privatversicherer setzen. Auch vertritt Buttigieg den Ansatz, das Wahlmännerkollegium in den USA abzuschaffen. US-Präsident wäre dann jener Kandidat, der landesweit die meisten Stimmen erhält.