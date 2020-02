Coronavirus in Tirol: Vier neue Verdachtsfälle im Bezirk Kitzbühel

Kitzbühel, Innsbruck – Nachdem am Dienstag Entwarnung bei drei Verdachtsfällen im Bezirk Kufstein gegeben werden konnte, wurde am Mittwoch gleich von vier neuen Fällen im Bezirk Kitzbühel berichtet. Eine Tiroler Familie, die sich in Shanghai aufhielt, ist möglicherweise mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

„Die Eltern fühlen sich gesund, zwei Kinder klagen über leichte grippeähnliche Symptome, weshalb vorsorglich zur Sicherheit von allen vier Personen Blut- und Abstrichproben entnommen wurden", wird Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber in einer Aussendung des Landes zitiert. Die Proben befänden sich bereits auf dem Weg nach Wien zum Virologischen Institut. Mit einem Ergebnis wird wie in den Fällen zuvor am nächsten Tag, also am Donnerstag, gerechnet.