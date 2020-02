Coronavirus: Mütter können Virus an Neugeborene weitergeben

Peking, Wuhan – Mit dem Coronavirus infizierte Mütter können den Erreger an ihr Neugeborenes weitergeben. Ein solcher Infektionsfall sei bei einem Säugling nur 30 Stunden nach der Geburt festgestellt worden, berichtete der Chef der Neugeborenenabteilung des Kinderkrankenhauses von Wuhan, Zeng Lingkong, nach Angaben der Nachrichtenagentur China News Service vom Mittwoch.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO teilte am Mittwoch mit, dass es noch kein Mittel gegen das Coronavirus gebe. Auf die Frage nach Medienberichten über einen Durchbruch bei der Suche nach einem Gegenmittel sagte ein WHO-Sprecher in Genf, es gebe „keine bekannte wirksame Therapie" gegen das Virus. (APA/dpa)