50-Jähriger bei Auffahrunfall in Telfs verletzt

Telfs – Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der Bundesstraße in Telfs und wollte seine 50-jährige Beifahrerin auf Höhe eines Schutzweges aussteigen lassen. Ein hinter ihm fahrender 44-Jähriger nahm an, der Pkw vor ihm würde weiterfahren. Daher blieb er nicht stehen, sondern verringerte nur die Geschwindigkeit

Als der seinem Irrtum bemerkte, konnte der 44-Jährige sein Fahrzeug nicht mehr zum Stillstand bringen und fuhr auf das Heck des vor ihm haltenden Pkw auf. Die Beifahrerin des ersten Pkw-Lenkers war in diesem Augenblick schon im Begriff auszusteigen. Durch den Aufprall wurde sie am Bein verletzt und musste mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden. (TT.com)