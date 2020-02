Blitz-Doppelschlag: Rangers mit zwei Toren innerhalb von sechs Sekunden

Die New York Rangers sorgten im Heimspiel gegen die Toronto Maple Leafs mit zwei Toren innerhalb von nur sechs Sekunden für Aufsehen. Mika Zibanejad und Chris Kreider stellten am Mittwoch mit einem Doppelschlag in der 18. Minute von 1:1 auf 3:1. Die Gastgeber gewannen die Partie schließlich mit 5:3. Einen Club-Rekord bedeutet der blitzschnelle Doppelschlag übrigens nicht. 2014 schafften Martin St. Louis und Rick Nash zwei Tore in vier Sekunden.