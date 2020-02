Toronto Raptors bauten Serie auf zwölf Siege aus

Los Angeles (Kalifornien) – Serge Ibaka hat am Mittwoch knapp 30 Sekunden vor der Schluss-Sirene den entscheidenden Dreipunkter zum 119:118-Sieg der Toronto Raptors über die Indiana Pacers geworfen. Der Champion der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA baute damit seine aktuelle Serie auf zwölf Siege aus.

Auch die in der Eastern Conference unmittelbar hinter Toronto auf Platz drei liegenden Boston Celtics freuten sich über einen 116:100-Heimsieg über Orlando Magic. Einen Kantersieg feierten die Brooklyn Nets, die die Golden State Warriors mit 129:88, also mit 41 Punkten Unterschied, deklassierten. Den Minnesota Timberwolves half der Heimvorteil gegen die Atlanta Hawks nicht, ihre 13. Niederlage in Folge zu verhindern. Die Mannschafts aus dem US-Bundesstaat Georgia siegte 127:120. (APA/Reuters/sda)