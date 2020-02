Fill hängte Skier endgültig an den Nagel: „Der größte Erfolg sind meine Kinder“

Herr Fill, Sie waren fast 18 Jahre lang im Weltcup unterwegs, haben zwei kleine Kugeln im Abfahrts-Weltcup sowie drei Rennen gewonnen (355 Weltcup-Starts). Als Sie die Entscheidung zum Rücktritt in Kitzbühel getroffen haben, sind Sie und Ihr Trainer in Tränen ausgebrochen. Wie schwierig ist es, nach der langen Zeit loszulassen?

Peter Fill: Es war sehr schwierig. Ich habe schon seit Längerem gewusst, dass es so kommen würde. Aber wenn man es laut ausspricht, dann packt es einen schon. Dabei ist mir die Idee für die Pressekonferenz in der Früh vor der Kitzbühel-Abfahrt gekommen. Nachdem ich ausgeschieden bin, bin ich zu meinem Trainer gefahren, der an der Strecke stand, und habe ihm gesagt: „Jetzt ist es Zeit.“ Wir sind beide in Tränen ausgebrochen.