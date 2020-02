Fotos von jedem dritten Kind in Österreich landen schon vor der Geburt im Netz

Wien – Knapp ein Drittel des österreichischen Nachwuchses ist schon vor der Geburt online zu finden: 30 Prozent der Eltern teilen laut einer aktuellen Untersuchung schon vor der Geburt Fotos bzw. Ultraschall-Bilder ihrer Sprösslinge. 72 Prozent der bis 6-Jährigen nutzen digitale Medien, ein Drittel mehrmals pro Woche, hieß es am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Wien.

Insgesamt dürften rund 37 Millionen Bilder und Videos von österreichischen Kindern bis sechs Jahren im Netz kursieren, schätzten Experten anlässlich des 17. Safer Internet Day 17. am 11. Februar. Sie hatten den Internet-Konsum der Allerjüngsten und den Umgang der Bezugspersonen umfassend beleuchtet. Wie sich zeigte, gibt es in Haushalten mit Kindern unter sechs Jahren heute durchschnittlich vier bis fünf internetfähige Geräte. 81 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen nutzen internetfähige Devices zumindest gelegentlich – 2013 waren es noch 41 Prozent. Somit ist in dieser Altersgruppe eine Verdoppelung festzustellen. Von den bis Sechsjährigen schauen fast drei Viertel (73 Prozent) Videos, 61 Prozent Fotos, 58 Prozent hören Musik und die Hälfte (51 Prozent) spielt.

Immer öfter fungiert das Netz als „digitaler Schnuller“: Durchschnittlich kommen Kinder im Alter von einem Jahr erstmals mit digitalen Medien in Kontakt. 72 Prozent der Eltern geben an, dass ihr Sprössling sogar jünger war, als es zum ersten Mal ein internetfähiges Gerät verwendet hat. Für jeden zehnten Drei- bis Sechsjährigen ist Videoschauen vor dem Einschlafen unverzichtbar.

Neun von zehn Elternteilen treffen konkrete Vorkehrungen, bevor die Kleinen internetfähige Geräte nutzen dürfen. Am häufigsten beschäftigen sich Kinder online via Tablet (32 Prozent ), Smartphone (30 Prozent ) und internetfähigem Fernseher (21 Prozent ). Kaum eine Rolle spielen Computer und Laptop spielen mit 4 Prozent. Ein Drittel der Kinder beschäftigt sich täglich mit einem internetfähigen Gerät. 46 Prozent der Eltern gaben an, dass ihr Nachwuchs dies mehrmals pro Woche tut. Im Vergleich zu 2013, als dis noch für noch 15 Prozent täglich und 30 Prozent mehrmals pro Woche zutraf, ist hier eine deutliche Steigerung in der Nutzungshäufigkeit zu beobachten.