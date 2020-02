Riesige Sicherheitslücke bei WhatsApp entdeckt

Der Sicherheitsforscher Gal Weizman von PerimeterX hat aufgedeckt, dass die Desktop-Apps von einer schweren Sicherheitslücke betroffen sind. Demnach sei es möglich, dass Angreifer JavaScipt in Nachrichten implementieren und sich so Zugriff auf Dateien verschaffen können. Betroffen seien sowohl Windows-Rechner als auch Macs. Angreifern sei es so unter anderem möglich, persönliche Daten abzugreifen, aber auch Malware oder Ransomware zu verteilen. Notwendig dazu sei lediglich eine modifizierte Nachricht. Konkret betroffen sind die Desktop-Apps mit einer Version bis 0.3.9309.