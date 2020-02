39-Jähriger brach mit Hoflader in Piburger See ein: Fahrzeug versank

Oetz – Ein Hoflader brach am Mittwoch bei Schneeräumarbeiten in den zugefrorenen Piburger See im Ötztal ein und versank. Ein 39-Jähriger stürzte bei dem Versuch ins Wasser, das Fahrzeug zu sichern. Er konnte aber rasch geborgen werden, teilte die Polizei mit. Der 39-Jährige wurde mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.