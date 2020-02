OMV verdiente gut, Aktionäre bekommen höhere Dividende

Obwohl der Überschuss im vierten Quartal wegen der niedrigen Öl- und Gaspreise um 42 Prozent auf 458 Millionen Euro einbrach, blieb am Jahresende nach Abzug der Steuern ein Nettogewinn von 2,15 Milliarden Euro übrig - um acht Prozent mehr als im Vorjahr und der höchste Reingewinn, den die OMV je erzielt hat. Das Ergebnis je Aktie stieg von 4,40 auf 5,14 Euro, davon sollen zwei Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden (für 2018: 1,75 Euro).

Vor allem die niedrigen Öl- und Gaspreise haben der OMV zuletzt zu schaffen gemacht: "Die Gaspreise waren nur halb so hoch, die Ölpreise waren um mehr als zehn Prozent niedriger", sagte OMV-Chef Rainer Seele am Donnerstag zur APA. Für heuer erwartet die OMV einen durchschnittlichen Brent-Rohölpreis von 60 Dollar pro Fass (2019: 64 Dollar).

Insbesondere im ersten Quartal werde das Wirtschaftswachstum in China und Asien unter dem Coronavirus leiden

Aber auch auf der Angebotsseite gebe es einen Rückgang: Durch den Produktionsstillstand in Libyen würden 0,8 bis 0,9 Mio. Barrel pro Tag fehlen, und auch die OPEC beginne auf den Nachfragerückgang zu reagieren. "Corona hin oder her, es bleibt bei 60 Dollar pro Fass", so Seele