Per Fehlverhalten nach oben: Hintereggers kurioser Eintracht-Aufstieg

Doch sportlich hat all das Hinteregger nicht geschadet, im Gegenteil. Die Baum-Schelte brachte „Hinti“ erst per Leihe vom FC Augsburg nach Hessen. Der Alkoholvorfall im Sommer half letztendlich, die schweren Gespräche der beiden Vereine über einen Kauf zu beschleunigen. Und nun tritt Hinteregger am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) mit der Eintracht im direkten Duell gegen seinen Ex-Club Augsburg an. Über sich selbst sagte er jüngst in einem Interview des österreichischen Magazins „Ballesterer“: „Ein Kultkicker ist ja nicht nur am Platz beliebt, sondern unternimmt auch außerhalb Sachen, die nicht fußballerlike sind. So sehen mich viele.“