Beim Abbiegen gegen Auto gekracht: Lenker und Beifahrer in Lienz verletzt

Lienz – Verletzungen unbestimmten Grades trug ein 20-Jähriger davon, als er mit seinem Pkw beim Abbiegen in eine Tankstelle mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Der Mann war mit einem Kastenwagen am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Drautalbundesstraße von Nußdorf-Debant in Richtung Lienz unterwegs. Als Beifahrer befand sich ein 15-Jähriger im Wagen. Der 20-Jährige wollte laut Polizei in ein Tankstellengelände einbiegen und übersah offenbar den entgegenkommenden Pkw, den ein 73-Jähriger lenkte. Es kam zur Kollision.