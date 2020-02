Mehrere verletzte Wintersportler nach Traum-Skitag in Tirol

Mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen musste ein Verletzter hingegen in Hochgurgl . Gegen 11.45 Uhr kollidierten ein 63-jähriger deutscher Skifahrer und ein 40-jähriger Schwede auf der blauen Piste Nr. 43. Der Schwede war laut Polizei offenbar mit hoher Geschwindigkeit talwärts gefahren, verlor die Kontrolle über seine Skier, stürzte und kollidierte mit dem Deutschen. Der 40-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber geborgen. Der 63-Jährige wurde nur leicht verletzt und nach ärztlicher Versorgung in häusliche Pflege entlassen.

Auch in Bichlbach kam schließlich am Nachmittag ein Rettungshubschrauber zum Einsatz: Gegen 14.50 Uhr fuhr ein 43-jähriger Niederländer im Skigebiet Berwang/Bichlbach gemeinsam mit einer 16-jährigen niederländischen Bekannten entlang der Piste Nr.1 in Richtung Talstation der Almkopfbahn. Die 16-Jährige fuhr mit ihrem Snowboard in langgezogen Schwüngen, der 43-Jährige folgte ihr auf Skiern. Bei der Einmündung in einen Ziehweg wollte die 16-Jährige einer Skischulgruppe ausweichen und machte dazu eine Kurve nach links. Der 43-Jährige bemerkte dies, versuchte links an ihr vorbeizufahren, touchierte sie aber. Der Niederländer stürzte daraufhin über den Pistenrand hinaus einen Abhang hinunter. Er blieb in dem steilen, abschüssigen Gelände schwer verletzt liegen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen und stationär aufgenommen. Die 16-Jährige blieb unverletzt. (TT.com)