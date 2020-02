Johnson & Johnson muss Dreiviertelmilliarde an Babypudernutzer zahlen

New Brunswick (New Jersey) – Der Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson muss die Nutzer seines Babypuders mit 750 Millionen US-Dollar (680 Mio. Euro) entschädigen. Der Betrag könne sich noch auf 186,5 Millionen Dollar verringern, gab die Richterin in New Brunswick im US-Staat New Jersey zu erkennen.