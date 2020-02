Paragleiter stürzte beim Gaislachkogel ab und wurde schwer verletzt

Sölden – Mit schweren Verletzungen wurde am Donnerstag ein Gleitschirmpilot am Gaislachkogel geborgen. Der 54-Jährige wollte gegen 14.20 Uhr ins Tal fliegen. Kurz nach dem Start kollabierte aber der Schirm. Der Urlauber stürzte im steilen felsdurchsetzten Gelände rund zehn Meter ab.

Er blieb verletzt auf einem Felsvorsprung liegen. Der Gleitschirm hatte sich an einem Felsen verfangen. Dies verhinderte, dass der Mann noch weitere 15 bis 20 Meter in die Tiefe stürzte. Der Schwerverletzte wurde mittels Tau von der Besatzung des Notarzthubschraubers geborgen und in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)