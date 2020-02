Kronthalers ehrgeizige Pläne: „Ich will in den Audi Dome“

Innsbruck – Auch das Gastspiel bei Eltmann am Mittwochabend war für die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching (3:1) kein Stolperstein. Die heimischen Volleyballer lächeln aktuell von Platz zwei der deutschen Liga, mit drei Punkten Vorsprung auf Frankfurt und Vizemeister Friedrichshafen. Und geht es nach Hannes Kronthaler, dann könnte am Ende der Saison der Vizemeistertitel durchaus möglich sein. Die angekündigte Trennung am Saisonbeginn mit Haching dürfte dafür bald vom Tisch sein. Und es gibt noch etwas, das die Vorfreude des Zillertalers auf die nächste Spielzeit steigen lässt.