Thüringer CDU verweigert Neuwahlen, Frist für Kemmerich

Erfurt/Berlin – Vor Beratungen des CDU-Präsidiums über das weitere Vorgehen nach der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen ist Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer dem Landesverband entgegenkommen. Sie dringt vorerst nicht mehr auf eine Neuwahl. Nach fünfstündigen Krisengesprächen räumte sie in der Nacht zum Freitag den Parteifreunden in Erfurt Zeit ein, einen parlamentarischen Weg aus der Krise zu finden. Sollten die parlamentarischen Möglichkeiten nicht funktionieren, sei eine Neuwahl unausweichlich, machte sie aber deutlich.

Das CDU-Präsidium berät am Vormittag (10 Uhr) in Berlin über das weitere Vorgehen. Spannend wird sein, wie Kramp-Karrenbauer mit ihrem Erfurter Gesprächsergebnis dort ankommt. Das Präsidium hatte auf ihre Initiative hin eine sofortige Neuwahl empfohlen.

Thüringens CDU-Chef Mohring verteidigt Absage an Neuwahlen

Die politische Zukunft von CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring ist indes offen– nach Angaben aus informierten Kreisen hat er keinen Rückhalt mehr in seiner Landtagsfraktion. Demnach sei geplant, dass es im Mai Wahlen zum Fraktionsvorsitz geben soll, hieß es nach einer Fraktionssitzung. Der CDU-Landesvorstand hatte ihm zuvor noch das Vertrauen ausgesprochen.

Vor der Präsidiumssitzung hat Mohring seine Ablehnung einer Neuwahl verteidigt: „Neuwahlen lösen die Problematik der schwierigen Situation in Thüringen nicht auf.“ Nach einer Wahl könnte dieselbe politische Situation entstehen. Der Landtag müsse jetzt eine Lösung finden „und die liegt definitiv nicht in Neuwahlen“. Die Forderung nach einer Neuwahl habe viele Leute irritiert. „Die angedrohten Zwangsmaßnahmen haben nochmehr irritiert.“ Welche konkreten „Zwangsmaßnahmen“ er damit meinte, erwähnte Mohring nicht.

CDU droht Debakel bei Neuwahl in Thüringen Würde – hypothetisch – diesen Sonntag neu gewählt, käme die CDU mit einem Verlust von rund 10 Prozentpunkten nur noch auf 12 Prozent, wie Forsa im RTL/ntv-Trendbarometer ermittelte. Auch für die Fünf-Mann-Fraktion um Ministerpräsident Thomas Kemmerich, der dem Druck seiner Bundespartei folgend Neuwahlen zugestimmt hat, wären Wahlen folgenschwer. Die FDP war im Oktober mit einem Vorsprung von ein paar Dutzend Stimmen gerade so über die Fünf-Prozent-Hürde gesprungen. Bei Neuwahlen würde sie auf vier Prozent fallen und einen Einzug in den Landtag in Erfurt verpassen. Großer Gewinner wäre dem Trendbarometer zufolge die Linke: Sie würde von 31 auf 37 Prozent der Stimmen springen. Weil die Grünen 1,8 Prozentpunkte zulegen würden, die SPD 0,8 Prozent und die AfD 0,6 Prozent, würde es plötzlich wieder für Rot-Rot-Grün reichen: Das Bündnis käme auf 53 Prozent der Stimmen. 64 Prozent würden Ramelow wählen Dass dadurch Bodo Ramelow in das Amt des Ministerpräsidenten zurückkehren würde, würden die meisten Thüringer begrüßen: 65 Prozent bedauern, dass Ramelow nicht mehr Regierungschef ist. Wenn die Thüringer ihren Ministerpräsidenten direkt wählen könnten, würden sich 64 Prozent für Ramelow entscheiden. 6 Prozent würden Thomas Kemmerich wählen, 9 Prozent Mike Mohring und 3 Prozent Christoph Kindervater von der AfD. Quelle: n-tv.de

Kemmerich: „Der Rücktritt ist unumgänglich"

Linke, SPD und Grüne in Thüringen haben dem Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich von der FDP ein Ultimatum für einen Rücktritt gestellt. © JENS SCHLUETER

Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich war am Mittwoch überraschend mit Stimmen von CDU, FDP und AfD zum Regierungschef in Thüringen gewählt worden – dies hatte wegen der maßgeblichen Rolle der AfD ein politisches Beben ausgelöst. Eine parlamentarische Lösung könnte nun darin bestehen, dass Kemmerich seinen Rücktritt erklärt und damit den Weg frei macht für eine erneute Wahl des Ministerpräsidenten vom Landtag. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Kemmerich die Vertrauensfrage stellt. Beides käme der Thüringer CDU entgegen, da sie bei einer Neuwahl des Landtags Verluste befürchtet, während die politischen Ränder, also AfD und Linkspartei, auf Stimmenzuwachs hoffen könnten.

Nach einem bundesweiten Proteststurm wegen der maßgeblichen Rolle der AfD hatte Kemmerich am Donnerstag die Bereitschaft erklärt, seinen Posten wieder zu räumen. „Der Rücktritt ist unumgänglich", sagte der FDP-Politiker nach einem Krisentreffen mit FDP-Chef Christian Lindner, der extra nach Erfurt gereist war. Spitzenvertreter von Linkspartei, SPD und Grünen in Thüringen forderten Kemmerich auf, bis Sonntag seinen Rücktritt zu erklären. Der FDP-Mann hat bisher keinen klaren Fahrplan genannt.

Breite Mehrheit begrüßt Rücktrittsankündigung

Die Mehrheit der Deutschen begrüßt laut einer ARD-Umfrage die Rücktrittsankündigung Kemmerichs Dass der 54-Jährige sein Amt wieder zu Verfügung stellen will, finden 61 Prozent der Bundesbürger richtig. 24 Prozent halten diesen Schritt für falsch. Das ergab eine am Donnerstagabend veröffentlichte Blitzumfrage für den ARD-„Deutschlandtrend".

Rückendeckung für FDP-Chef Lindner vor Vertrauensvotum

Nach der Wahl Kemmerichs mit AfD-Stimmen steht auch Lindner parteiintern massiv unter Druck. Er kündigte an, an diesem Freitag (12 Uhr) bei einer Sondersitzung des Bundesvorstandes die Vertrauensfrage zu stellen. Kemmerich sagte auf die Frage, ob er zu seiner Erklärung gezwungen worden sei: „Gezwungen hat uns niemand." Lindner hatte aber deutlich gemacht, dass er nicht Bundesvorsitzender bleiben könne, wenn eine Parteigliederung in Abhängigkeit zur AfD stehe.

Um 12 Uhr kommt in Berlin der FDP-Vorstand zusammen. FDP-Chef Christian Lindner will die Vertrauensfrage stellen. © Martin Schutt

Die FDP-Fraktion Thüringen will einen Antrag auf Auflösung des Landtags zur Herbeiführung einer Neuwahl stellen. Führende FDP-Politiker haben sich im Parteivorstand hinter ihren Vorsitzenden gestellt. "Er hat mein Vertrauen", sagte der Vizefraktionschef der FDP im Deutschen Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff in der Sendung „Morgenmagazin" des ARD-Fernsehens. Die FDP-Vizevorsitzende Katja Suding sagte im Bayerischen Rundfunk, sie gehe davon aus, „dass der Bundesvorstand Christian Lindner heute das Vertrauen aussprechen wird".

Merkel: „Unverzeihlich. Ein schlechter Tag für die Demokratie"

Am Donnerstagvormittag hatte Kanzlerin Angela Merkel von der CDU die Wahl Kemmerichs mit Hilfe von Stimmen der CDU und der AfD „unverzeihlich" genannt und verlangt, das Ergebnis dieses Vorgangs müsse korrigiert werden. „Es war ein schlechter Tag für die Demokratie. Es war ein Tag, der mit den Werten und Überzeugungen der CDU gebrochen hat", sagte Merkel während einer Südafrika-Reise.

Eine Auflösung des Parlaments ist indessen gar nicht so leicht möglich. Nach der Landesverfassung muss eine Abstimmung über Neuwahlen von mindestens einem Drittel der Abgeordneten beantragt werden – in Thüringen wären das 30. Die FDP-Fraktion hat aber nur fünf Abgeordnete im Thüringer Landtag. Um eine Neuwahl tatsächlich zu beschließen, wären sogar die Stimmen von zwei Dritteln der Abgeordneten nötig. Kemmerich machte deutlich, sollte dies nicht gelingen, würde er die Vertrauensfrage im Landtag stellen.

Kramp-Karrenbauer angezählt?

Spannend wird sein, wie Kramp-Karrenbauer mit ihrem Erfurter Gesprächsergebnis im Lauf des Tages beim CDU-Präsidium in Berlin ankommt. Das hatte auf ihre Initiative hin eine sofortige Neuwahl empfohlen.

Linken-Chef Bernd Riexinger sieht sogar die politische Zukunft Kramp-Karrenbauers auf dem Spiel. „Je länger die CDU hier rumeiert, desto wahrscheinlicher wird es, dass Kramp-Karrenbauer das nicht überlebt", sagte er der Rheinischen Post. „Das war ein Tabubruch. Und die Bundesführung hatte nicht die Autorität, das zu unterbinden."