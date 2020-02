Einbruch in der Dämmerung: 46 Anzeigen im vergangenen Jahr in Tirol

Innsbruck – Sie kommen, wenn es langsam dunkel wird: Zwischen November und Februar nutzen Einbrecher die früh einsetzende Dämmerung, um ihr Unwesen zu treiben. 1111 Anzeigen gab es seit vergangenen November in ganz Österreich. Damit ging die Zahl der Delikte um 91 zurück.

In Tirol waren es 46 Anzeigen. Das entspricht 4,6 Prozent der Gesamtanzeigen. Bei etwa einem Drittel der Taten blieb es bei einem Einbruchsversuch. Tirol hat bei den Dämmerungseinbrüchen mit 15,2 Prozent die zweithöchste Aufklärungsquote in Österreich. Landesweit liegt sie bei 7,1 Prozent. Die Quote konnte laut Aussendung der Polizei gesteigert werden. Das sei auf intensive Ermittlungsarbeit sowie auf die Menge und die Qualität der sichergestellten Spuren zurückzuführen. (TT.com)