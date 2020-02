Derby-Time: TI zittert um das Play-off, Freispiel für den VCT

Innsbruck – Immer wieder, immer wieder, immer wieder ... – würden Tirols Volleyball-Fans Parolen singen, stimmten sie vermutlich eine ähnliche zum Innsbrucker Stadtderby an: Am morgigen Samstag (USI-Halle, 18.30 Uhr) steigt die bereits 53. Auflage des Volleyball-Duells.

Längst sind die sportlichen Karrieren der nunmehrigen Kapitäninnen beider Clubs jünger als das Duell an sich. VC-Tirol-Mannschaftsführerin Julia Triendl etwa war noch gar nicht auf der Welt, als das erste Bundesliga-Spiel zwischen VCT und TI-esssecaffè-volley am 2. Oktober 1999 stieg. Die Rivalität bekam die 19-jährige Inzingerin ohnehin lange nur von der Seite mit: „Es ist ein gewöhnliches Spiel und doch größer und wichtiger – unter Anführungszeichen. Es gibt zwei Vereine und da schaut man eben, wer besser ist.“ Mit 14 Jahren entschied sie sich, den Weg Richtung Österreichs höchster Liga zu versuchen und dafür zum VCT zu wechseln, „auch wegen meiner einst besten Freundin“.

Ihr morgiges Gegenüber, die TI-Kapitänin Sarah Örley, stand – besonders brisant – einst sogar auf der anderen Seite des Netzes. Sie lernte das Baggern beim VC Tirol, spielte Bundesliga, wechselte aber nach einem Studienaufenthalt in Berlin zur TI, dem Zweit-Liga-Team: „Ich wollte beruflich bedingt nicht mehr oben spielen, und dann kam durch Studium und Wiederaufstieg doch alles anders, was für einige nicht so nachvollziehbar war.“ Neue Lebensumstände bedürfen aber manchmal auch Veränderungen, sagt die 23-Jährige.