Semesterende in Tirol: Mit Stau und Sonne in die Energieferien

Innsbruck – Ferien! So sehr sich die Schüler über die freie Woche freuen, so sehr werden Autofahrer mit dem Ferienbeginn in West- und Südösterreich wieder auf eine Geduldsprobe gestellt. Neben Tirol beginnen auch in Vorarlberg, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland die Semesterferien am Freitag, in Wien und Niederösterreich enden sie. Auch mit reichlich Rückreiseverkehr ist also zu rechnen.