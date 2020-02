„Therapeutische Gründe“: Sexualstraftäter durften ins Bordell

Hamburg – Sexualstraftäter aus dem Maßregelvollzug im nordrhein-westfälischen Lippstadt-Eickelborn dürfen laut Spiegel in Einzelfällen Bordelle im Ruhrgebiet besuchen, um Erfahrungen mit Frauen zu sammeln. In drei Fällen habe die Klinik solche Besuche in den letzten beiden Jahren aus „therapeutischen Gründen“ genehmigt, bestätigte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) als Klinikträger dem Magazin.