53-Jähriger stirbt nach Kollision auf Skipiste in Kössen

Kössen – Am Freitagnachmittag kam es im Skigebiet Kössen zu einem tödlichen Unfall. Ein 53-jähriger Deutscher fuhr gegen 13.35 Uhr auf der Abfahrt Unterberg in Richtung Talstation und bremste bereits ab, um stehen zu bleiben. Zur selben Zeit war ein 14-jähriger Skifahrer vom Übungshang in Richtung Talstation unterwegs. Wo die beiden Abfahrten zusammentreffen, kam es zur Kollision. Beide kamen zu Sturz und blieben auf der Piste liegen.