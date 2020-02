Doppel Klaffner/Kraus bewahrte ÖTV-Damen vor Abstiegsspiel

Das österreichische Damen-Tennisteam hat beim Fed-Cup-Turnier in Tallinn wie erhofft den Klassenerhalt in der Europa-Afrika-Zone I geschafft. Ohne die Nummer 1, Barbara Haas, verlor die Mannschaft von Kapitänin Marion Maruska zwar zwei von drei Partien, dank Schützenhilfe Italiens reichte aber am Freitag ein Sieg von Melanie Klaffner/Sinja Kraus beim 1:2 gegen Estland für den dritten Gruppenplatz.