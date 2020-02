Mann (50) zeigte in Mayrhofen Waffe und drohte 60-Jährigem mit Mord

Mayrhofen – Bedrohliche Szenen spielten sich in der Nacht auf Samstag in einem Lokal in Mayrhofen ab. Der Streit zweier Einheimischer war gegen 1.20 Uhr derart eskaliert, dass ein 50-Jähriger am Ende Morddrohungen gegen seinen zehn Jahre älteren Kontrahenten aussprach. Diesen verlieh er Nachdruck, indem er auf eine gehalfterte Waffe hinwies.