Titelverteidiger Toronto fuhr 13. NBA-Sieg in Serie ein

Die Toronto Raptors feierten am Freitag (Ortszeit) in der NBA ihren 13. Sieg in Folge. Der Titelverteidiger gewann bei den Indiana Pacers 115:106, Topscorer war Serge Ibaka mit 22 Punkten. Auf 22 Zähler kam auch Chris Paul beim 108:101-Erfolg von Oklahoma City Thunder daheim gegen Detroit. Für die Pistons war es die siebente Niederlage in neun Spielen.