Reunion der „Pussycat Dolls": Neue Single, Scherzinger bei Videodreh verletzt

Los Angeles – Rund elf Jahre sind vergangen, seit die Pussycat Dolls („Don't Cha") ihr letztes Musikvideo veröffentlicht haben. Die Girlgroup hatte sich 2009 aufgelöst. Nun stehen Ashley Roberts (38), Kimberly Watt, Carmit Bachar (45), Jessica Sutta (37) und Frontfrau Nicole Scherzinger (41) wieder gemeinsam auf der Bühne und vor der Kamera. Am Freitag erschien ihre neuer Song „React“ inklusive Video – und ihn dem geben und bewegen sich die „Pussycats“ gewohnt aufreizend, so, als wäre kaum Zeit vergangen.

In knappen Lederoutfits räkeln sie sich am Boden brennender Lagerhallen oder verrenken sich auf Stühlen – es sei harte Arbeit gewesen, das Video zu drehen, verriet Scherzinger in einer Instagram-Story auf dem Account der Gruppe. Das blieb für die 41-Jährige nicht ganz ohne Folgen: „Ich habe mir mehrmals den Rücken verrenkt und die Rippen geprellt." Die Pussycat Dolls sind vor allem für ihre anspruchsvollen Choreographien bekannt: Die Girlgroup wurde 2003 basierend auf einer Tanzrevue aus Las Vegas heraus gegründet.