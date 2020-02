Lawinenabgang in den Kitzbüheler Alpen: Zwei Personen geborgen

Kirchberg – Ein Bergführer (35) und sein Gast aus Deutschland (52) sind am Samstag in den Kitzbüheler Alpen von einer Lawine mitgerissen und schwer verletzt worden. Den beiden Wintersportlern gelang es rechtzeitig, ihre Lawinen-Airbags auszulösen, so wurden sie nicht von den Schneemassen verschüttet, informierte die Polizeiinspektion Kitzbühel