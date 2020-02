In den Kitzbüheler Alpen war am Samstagnachmittag nach einem Lawinenabgang ein großer Sucheinsatz im Gang. Das Schneebrett löste sich laut Polizei um die Mittagszeit am Gipfel des Großen Rettensteins im freien Gelände. Es wird vermutet, dass eine Person verschüttet wurde. Mehr als 30 Einsatzkräfte waren an der Suchaktion beteiligt, auch ein Hubschrauber wurde angefordert.