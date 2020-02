Schuldbekenntnis nach Schüssen an Schule: Wegen Transsexualität gehänselt

Nach der Schussattacke an einer Schule im US-Bundesstaat Colorado im vergangenen Jahr hat sich der erste der mutmaßlichen Täter des Mordes schuldig bekannt. Als Transjunge sei er wiederholt von seinen Mitschülern gehänselt worden, sagte der 16-Jährige zur Begründung seiner Tat, wie US-Medien am Freitag unter Berufung auf Dokumente des Gerichts in Castle Rock berichteten. So habe ein Mitschüler ihn wiederholt als „sie“ bezeichnet.