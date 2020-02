ÖEHV-Team gewann Finale des Österreich-Cups

Österreichs Eishockey-Nationalteam ist mit einem Erfolg ins Länderspieljahr gestartet. Die ÖEHV-Auswahl gewann am Samstag vor enttäuschender Kulisse in der Klagenfurter Stadthalle das Finale des Österreich-Cups gegen Vorjahressieger Dänemark mit 3:2 nach Verlängerung (0:1,1:0,1:1,1:0).

Die Österreicher gerieten zu Beginn des Schlussdrittels neuerlich in Rückstand (42.), schafften durch Schneider nach Idealpass von Dominic Zwerger aber neuerlich den Gleichstand. Im Finish hatten Bernhard Starkbaum und Co. bei einem Stangenschuss Glück (55.) und brachten in den letzten zwei Spielminuten in Unterzahl das Ergebnis über die reguläre Spielzeit.