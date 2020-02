21-jährige Skifahrerin prallte in Obergurgl gegen Lawinenverbauung

Obergurgl – Im Krankenhaus endete der Skitag am Samstag in Obergurgl für eine 21-jährige Österreicherin. Die Skifahrerin war im Skigebiet Hochgurg-Obergurgl auf der Variantenabfahrt „Gurgler Haide" zu Sturz gekommen und prallte gegen eine Lawinengalerieverbauung. Die Wintersportlerin wurde schwer verletzt mittels Tau geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in Krankenhaus nach Zams geflogen. (TT.com)