San Antonio Spurs erlitten in Sacramento vierte Niederlage in Serie

Sacramento (Kalifornien) – Vierte Niederlage in Serie für die San Antonio Spurs auf dem aktuellen Auswärtstrip in der National Basketball Association (NBA): Die Texaner verloren am Samstag (Ortszeit) bei den Sacramento Kings mit 102:122. Jakob Pöltl verzeichnete acht Punkte, vier Rebounds und einen blockierten Wurf in 12:15 Minuten auf dem Parkett.