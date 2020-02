Brand in Steinach, Nachbar warnte Bewohner rechtzeitig

Mauern – Am Sonntag gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Steinach am Brenner alarmiert. In Mauern hatte der Dachstuhl eines Bauernhauses Feuer gefangen. Der Brand wurde von einem Nachbarn wahrgenommen und er konnte die Bewohner des Einfamilienhauses rechtzeitig warnen. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen.