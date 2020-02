Europa wappnet sich: Orkantief „Sabine“ fegt auch über Tirol hinweg

❗ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert ...

Innsbruck – Dank „Frank“ durfte Tirol am Wochenende schon etwas Frühlingsluft schnuppern. Doch das Hoch wird bereits gegen Ende des Sonntags von Sturmtief „Sabine“ verdrängt. Dieses braut sich aktuell über dem Atlantik zusammen. Zwar liegt das Tiefzentrum mehr als 1500 Kilometer weit weg in Mittelskandinavien – allerdings reicht das Windfeld von den Britischen Inseln über die Benelux-Staaten und Deutschland bis zu uns nach Österreich.

Das sei auch das Besondere an diesem Orkantief, erklären Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD): „Es ist mit Böen bis zu 160 km/h zu rechnen. Das sind Geschwindigkeiten, die dann tatsächlich auch schon größere und relativ schwere Gegenstände in gefährliche Geschosse verwandeln können.“ Darum wurden in vielen Ländern bereits erste Maßnahmen für den Ernstfall ergriffen:

Auswirkungen von Orkantief „Sabine“ ✈️ Flugverkehr: Die Lufthansa rechnet bis Dienstag mit Annullierungen und Verspätungen. Passagiere sollten sich im Vorfeld auf der Website über den Flugstatus informieren. Dazu riet auch der Innsbrucker Flughafen am Sonntag. Am Münchner Flughafen sind bereits 80 Flüge sturmbedingt ausgefallen. Die Fluggesellschaft KLM strich vorsorglich Dutzende innereuropäische Flüge ab und nach Amsterdam. Mehrere Airlines haben Flüge von und nach Hamburg gestrichen. Auch in Frankfurt, Köln und Berlin werden einzelne Ausfälle erwartet. Passagiere sollten ausreichend Zeit für die Anreise einplanen und sich vorab online erkundigen. 🚆 Bahnverkehr: Die ÖBB gab via Twitter bereits eine Sturmwarnung für den Westen heraus und wies auf eventuelle Streckensperrungen hin. Reisende werden auf dem Kanal laufend informiert. Die Deutsche Bahn hat ihren Kunden indes empfohlen, auf (längere) Reisen bis einschließlich Dienstag zu verzichten. Wer sich dafür entschließt, kann seine Fahrkarte kostenlos stornieren. Die Bahnverbindungen an die Nordsee wurden eingestellt. 🚗 Autoverkehr: Der ADAC (deutsches Pendant zum ÖAMTC) rät, das Auto erstmal stehen zu lassen. „Ansonsten gilt: Defensiv fahren, Geschwindigkeit reduzieren, beide Hände ans Lenkrad und volle Konzentration auf die Straße“, sagte Roman Suthold vom ADAC Nordrhein in einer Mitteilung. Außerdem solle man längere Fahrzeiten einkalkulieren und darauf gefasst sein, dass umgestürzte Bäume oder herabfallende Äste die Straße blockieren könnten. Würde das Auto von einer Böe erfasst, solle man als Autofahrer kontrolliert gegenlenken. ⚽ Fußball: In Deutschland wurde das Bundesliga-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln abgesagt – eine sichere An- und Abreise der Fans könne nicht gewährleistet werden. Auch die Verbände in den Niederlanden und Belgien sagten für Sonntag alle Spiele der Profiligen ab. 🎿 Skispringen: Auch der Weltcup der Skispringer im deutschen Willingen ist abgesagt worden. Bereits im Vorfeld mussten das Training abgebrochen und die Quali verlegt werden. 🌪️ Sonstiges: In vielen deutschen Städten fällt der Schulunterricht am Montag aus. Zoos kündigten an, schon am Sonntagnachmittag zu schließen. Im Norden bereitet man sich auf Hochwasser und Sturmflut vor, was auch Auswirkungen auf den Fährverkehr hat. Auch der irische Wetterdienst warnte vor Überflutungen in Küstennähe. In Großbritannien gibt es schon jetzt massive Verkehrseinschränkungen – sowohl am Boden als auch in der Luft. Frankreich hat im Norden des Landes zu erhöhter Alarmbereitschaft aufgerufen. Der Wetterdienst warnte auch die Grenzregionen im Osten, das Haus nicht zu verlassen, wenn es nicht unbedingt nötig sei.

Überschwemmungen in Nordeuropa

In Nord- und Mitteldeutschland wird „Sabine“ ihren Höhepunkt wohl in der Nacht auf Montag erreichen. Auf den Straßen sei dann Vorsicht geboten. Aktuell werden am Brocken, dem höchsten Berg Norddeutschlands, Böen mit einer Geschwindigkeit von 137km/h gemessen. Hotelgäste, die noch ins Tal gelangen wollten, konnten , sich dort kaum mehr auf den Beinen halten, berichtet ExtremwetterTV. In Teilen des Schwarzwaldes gilt seit Mittag die höchste der insgesamt vier Warnstufen.

TT-ePaper gratis testen und 2 VIP-Tickets für das Electric Love Festival gewinnen Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Derzeit quert das Zentrum des Sturmtiefs die Britischen Inseln, wo es auf den Namen „Ciara“ hört. Auf Twitter teilen Menschen unter dem Hashtag #stormciara haufenweise Bilder und Videos von Überschwemmungen:

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Anzeigen

Orkan tobt in Tirol vor allem in den Bergen

Am Montag trifft das Orkantief mit voller Wucht auf den Süden und erfasst somit auch Österreich von Norden her. Die Kaltfront zieht mit allerhand Wolken und teils kräftigem Regen und auch Schneefall herein. Allen voran in den Bergen (an der Alpennordseite) tobt der Wind am heftigsten – mit Orkanböen von bis zu 150 km/h und mehr, wie UBIMET-Meteorologe Manfred Spatzierer in einer Aussendung prognostiziert. Aber auch in den Tälern wird sich „Sabine“ austoben. Im Außerfern und in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel ist zudem mit kräftigem Regen zu rechnen.

© Österreichische Unwetterzentrale

Bis zu 50cm Neuschnee, Lawinengefahr steigt

Vom Außerfern bis zu den Kitzbüheler Alpen kann es am Dienstag auch zeitweise schneien, die Schneefallgrenze schwankt zwischen 800 und 1000 Metern. UBIMET rechnet mit bis zu einem halben Meter Neuschnee. Inneralpin und in Osttirol bleibt es großteils trocken, vereinzelte Gewitter sind aber nicht auszuschließen. Generell bleibt es am zweiten Wochentag stürmisch, vor allem wieder im Bergland. Die unbeständige Wetterlage in Kombination mit Neuschnee und Wind lässt auch die Lawinengefahr wieder deutlich ansteigen.

© UBIMET

Trocken wird es erst am Donnerstag