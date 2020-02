Orkan „Sabine“ trifft Deutschland mit voller Wucht und steuert auf Österreich zu

✈️ Flugverkehr: Bereits am Sonntag sind 29 Flüge zwischen dem Flughafen Wien und westeuropäischen Destinationen wie London, Amsterdam und mehreren deutschen Städten ausgefallen, wie Flughafensprecher Peter Kleemann der APA auf Anfrage mitteilte. Am Montag würden nach derzeitigem Stand 30 Flüge ausfallen. Der Flughafen Wien empfiehlt Reisenden, sich bei ihrer Fluglinie über den Status gebuchter Flüge zu informieren. Aktuelle Informationen dazu seien auch über die Homepage des Flughafens (http://www.viennaairport.com/abfluege ) abrufbar. Die Lufthansa rechnet bis Dienstag mit Annullierungen und Verspätungen. Passagiere sollten sich im Vorfeld auf der Website über den Flugstatus informieren. Dazu riet auch der Innsbrucker Flughafen am Sonntag. Auch in Salzburg fallen Flüge aus. Am Münchner Flughafen sind bereits 80 Flüge sturmbedingt ausgefallen. In Amsterdam wurden rund 120 Flüge diverser Airlines gestrichen, ebenso von und nach Hamburg. Betroffen sind auch Frankfurt, Köln und Berlin. Passagiere sollten ausreichend Zeit für die Anreise einplanen und sich vorab online erkundigen. Die Fluglinie Eurowings strich fast alle Flüge für die Dauer des Sturmtiefs.

🚆 Bahnverkehr: Die ÖBB gab via Twitter bereits eine Sturmwarnung für den Westen heraus und wies auf eventuelle Streckensperrungen hin. Reisende werden auf dem Kanal laufend informiert. Nachdem die Deutsche Bahn (DB) im laufe des Sonntags bereits etliche Strecken eingestellt hat, sollen nun nach und nach der gesamte Fernverkehr eingestellt werden. Das berichtet die DB in ihrem für den eingerichteten Presseblog. Im Regionalverkehr waren zuvor bereits mehrere Strecken gesperrt worden, weil umgestürzte Bäume die Gleise blockiert hatten.

📍 Österreich: In der Stadt Salzburg werden am Montag Friedhöfe, Parks, die Stadtberge, die Hellbrunner Allee sowie die Parkanlage und der Zoo in Hellbrunn aus Sicherheitsgründen gesperrt, solange, bis es Entwarnung gibt.

🚗 Autoverkehr: Der ADAC (deutsches Pendant zum ÖAMTC) rät, das Auto erstmal stehen zu lassen. „Ansonsten gilt: Defensiv fahren, Geschwindigkeit reduzieren, beide Hände ans Lenkrad und volle Konzentration auf die Straße“, sagte Roman Suthold vom ADAC Nordrhein in einer Mitteilung. Außerdem solle man längere Fahrzeiten einkalkulieren und darauf gefasst sein, dass umgestürzte Bäume oder herabfallende Äste die Straße blockieren könnten. Würde das Auto von einer Böe erfasst, solle man als Autofahrer kontrolliert gegenlenken.

❗ Schäden & Verletzte: In Irland kam es zu Überschwemmungen und Stromausfällen in etwa 10.000 Haushalten, auch das Dach eines Pubs hielt dem Wind nicht stand; es gab drei Verletzte. Auch in Ostfriesland lösten sich Dachelemente und Dachplatten von Gebäuden, Fußgängerzonen wurden gesperrt. Auf einer Bahnstrecke nahe Leipzig steckte ein Intercity-Zug fest, nachdem ein Baum auf die Gleise gefallen war.

🌪️ Öffentliches Leben: In vielen deutschen Städten fällt der Schulunterricht am Montag aus. Zoos kündigten an, schon am Sonntagnachmittag zu schließen und Tiere in Innengehegen in Sicherheit zu bringen. In Nordrhein-Westfahlen wurden Museen, Schwimmbäder, Sportanlagen, Theater, Opern- und Konzerthäuser angewiesen, zu schließen. Im Norden bereitet man sich auf Hochwasser und Sturmflut vor, was auch Auswirkungen auf den Fährverkehr hat. Auch in Großbritannien gibt es massive Verkehrseinschränkungen – sowohl am Boden als auch in der Luft. Frankreich hat im Norden des Landes zu erhöhter Alarmbereitschaft aufgerufen. Der Wetterdienst warnte auch die Grenzregionen im Osten, das Haus nicht zu verlassen, wenn es nicht unbedingt nötig sei.

⚽ Fußball: In Deutschland wurde das Bundesliga-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln abgesagt – eine sichere An- und Abreise der Fans könne nicht gewährleistet werden. Die Partie zwischen Manchester City und West Ham United wurde ebenfalls verschoben. Auch die Verbände in den Niederlanden und Belgien sagten für Sonntag alle Spiele der Profiligen ab.