Die Oscar-Vorhersage: Wer gewinnen wird und wer gewinnen sollte

Innsbruck – Nicht mehr lang, dann heißt es wieder: "And the Oscar goes to ..." – wir berichten ab 24 Uhr im Live-Blog. Wie jedes Jahr ergehen sich Filmenthusiasten und -kritiker gleichermaßen in Spekulationen, wer den wohl in welcher Kategorie den Academy Award gewinnt. Ob verdient oder unverdient. Ein Blick auf den Auszeichnungsmarathon der vergangenen Wochen lässt eine gewisse Tendenz vor allem bei den Auszeichnungen für Schauspieler/in, Regie, Film, Kamera erkennen. Zwei TT-Redakteure wagen eine Vorhersage, wer wahrscheinlich gewinnen wird. Und wer ihrer Meinung nach gewinnen sollte.