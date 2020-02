Irland-Wahl: Sinn Fein stellt Regierungsanspruch

Dublin - Die republikanische Sinn Fein hat nach ihrem historischen Erfolg bei der irischen Parlamentswahl den Regierungsanspruch gestellt. "Ich werde mit jedem reden und jedem zuhören", sagte SF-Chefin Mary Lou McDonald am Sonntagnachmittag in Dublin. Sie habe bereits mit den Grünen, den Sozialdemokraten und der Linkspartei "Solidarity - People Before Profit" über die Regierungsbildung gesprochen.