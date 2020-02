Justiz-„Aussprache“ brachte Bekenntnis zu mehr Geld und Reformen

Der Anlass für die Aussprache war die in der Vorwoche vom Falter bekannt gemachte Attacke von Kurz gegen die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Diese Causa ist „aus meiner Sicht ausgeräumt“, sagte der Chef der Justizgewerkschafter Christian Haider. Der Bundeskanzler habe versichert, dass er hohes Vertrauen in die Justiz habe. Kurz seinerseits versicherte, es sei ihm darum gegangen, Missstände anzusprechen, wie die lange Verfahrungsdauer und die Veröffentlichung geheimer Details aus Verfahren. Er freue sich, dass es dazu jetzt „Reformen“ geben werde.

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl kritisiert die „Unehrlichkeit der Debatte“ rund um die WKStA. ÖVP-Minister hätten von 2008 bis Mitte 2019 das Justizministerium geführt und es seien nie lange Verfahren, Personal- und Geldmangel noch parteipolitische Besetzungen Thema gewesen, sagte Kickl bei einem Pressetermin am Montag in Wien.

„Ich habe nie ein Wort der Kritik gehört“, so Kickl. „Es ist nicht verboten an der Justiz Kritik zu üben“, sagte er in Richtung Kurz. Es gehe aber um „die Art und Weise, wie man es macht und wer es macht. Natürlich vertraue ich der Justiz, dass unterscheidet uns vom gegenwärtigen Bundeskanzler“. Kickl ortet bei Kurz „ein Problem der Glaubwürdigkeit“. Die WKStA sei schon seit längerem „so etwas Ähnliches wie ein Dorn im Auge der ÖVP“, unter anderem weil gegen Personen aus dem Umfeld der Volkspartei ermittelt werde und wegen der Causa rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). „Wenn man sich parteipolitische Einflussnahme auf die Justiz anschaut, dann bitte nicht nur im Bereich der WKStA“, sagte der FPÖ-Klubobmann in Richtung des Bundeskanzlers.