Viel Klassik, Statements und Lasagne-Look: Die Tops und Flops der Oscar-Outfits

Los Angeles – Dafür, dass das hier der glamouröseste rote Teppich der Welt ist, ging es bei den diesjährigen Oscar-Outfits oft erstaunlich schlicht zu. Natürlich waren die Roben edel, auch bestickt, aber dann gern Ton-in-Ton, so dass sie erst auf den zweiten Blick ins Auge stachen. Und so viel Schwarz war zu sehen. Dass sich die ganz Jungen von den Etablierten auch modisch absetzen wollen, ist ein Trend, der schon länger anhält und den starren Dresscode mehr und mehr aufbricht. Auch wenn das Ergebnis dann nicht immer gelungen ist. Hier einige der modischen Tops und Flops der diesjährigen Oscar-Nacht:

👍 TOP: Stil mit Statement. Natalie Portman ließ die Namen von Regisseurinnen auf den Saum ihres Dior-Umhangs sticken, die Oscar-reife Filme ablieferten, aber nicht mit einer Nominierung bedacht worden waren. Erneut standen nur Männer in der Kategorie "Beste Regie" zur Wahl. Auf den Saum war etwa der Name von „Little Women“-Regisseurin Greta Gerwig gestickt. Sie wolle an die Frauen erinnern, „deren unglaubliche Arbeit in diesem Jahr nicht anerkannt wurde“, sagte Portman am Sonntag (Ortszeit) auf dem roten Teppich.