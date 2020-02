Alles unter einem Dach

Mit Ihrem Schutzbrief erhalten Sie, Ihre Familie und alle ihre Fahrzeuge, Leistungen und Soforthilfe in: Österreich, in Europa, auf allen Mittelmeerinseln, in der Russischen Föderation, in den außereuropäischen Mittelmeer-Anrainerstaaten, auf den Kanarischen Inseln sowie auf den Azoren und auf Madeira.